Селена Гомес в роскошном красном платье Prada появилась на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе

Селена Гомес / © Associated Press

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Селена Гомес посетила четвёртый ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund Benefit, который состоялся 14 октября в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе. Для этого особенного события звезда выбрала эффектное красное платье Prada, в котором выглядела по-настоящему роскошно.

Наряд привлекал внимание насыщенным красным цветом, декоративными деталями и необычным скульптурным силуэтом в области талии, напоминавшим лепестки цветка. Платье подчеркивало фигуру Селены и придавало образу выразительность, сохраняя при этом изящество и утонченность.

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Селена Гомес / © Associated Press

Певица дополнила образ красными атласными туфлями на каблуках и серебряными украшениями. Ее гладко уложенные волосы стали удачным завершением стилизации, ведь в образе не было ничего лишнего — акцент был сделан только на роскошном наряде и естественной красоте звезды. Селена выглядела элегантно и уверенно, а монохромный образ продемонстрировал, насколько эффектно может смотреться один цвет, если правильно подобрать крой и детали.

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Однако за красивым выходом на розовую дорожку стояла и важная миссия. Гомес посетила мероприятие не только как основательница Rare Impact Fund, но и как человек, который уже несколько лет последовательно привлекает внимание к проблемам психического здоровья молодежи.

Селена Гомес / © Associated Press

Фонд, созданный в 2020 году совместно с брендом Rare Beauty, поддерживает организации и инициативы, помогающие молодым людям получить доступ к ресурсам в области психического здоровья. За это время удалось собрать более 30 миллионов долларов, а деятельность фонда охватывает пять континентов и ежегодно помогает примерно 3,5 миллионам молодых людей.

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