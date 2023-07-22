Селене Гомес - 31 год: стильные образы певицы

22 июля свой день рождения отмечает американская певица и актриса Селена Гомес. Жизнь этой звезды похожа на запутанный драматический сериал, ведь за свой 31 год девушка успела: перенести несколько сложных и опасных операций, пройти лечение в психиатрической больнице, пройти курс химиотерапии, сняться в нескольких фильмах и сериалах, пережить громкое расставание с возлюбленным, заработать миллионы долларов и стать суперзвездой мирового масштаба.

Также Селена - обладательница отменного вкуса, ведь всегда появляется в очень элегантных нарядах, независимо от повода. Конечно, ее концертные костюмы всегда яркие и сверкающие, но вот в обычной жизни она отдает предпочтение максимально простым лукам. Чаще всего Селену можно увидеть в брюках, джинсах, костюмах или миди-платьях.

В качестве обуви певица отдает предпочтение лодочкам, удобной спортивной обуви или обуви с максимально маленьким каблуком. А вот для прогулок она вообще надевает максимально простые кэжуал-вещи, которые найдутся в шкафах любой девушки.

Сегодня мы собрали несколько стильных и удобных нарядов Селены, которые с легкостью можно повторить.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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