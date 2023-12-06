Селфи на вертолетной площадке: Джейсон Стэтхэм показал новые фото со своей невестой

Актер и известная модель находятся в ОАЭ.
56-летний актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная – британская топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли – посетили ОАЭ, где побывали на последней гонке сезона 2023 года "Формулы-1" и увидели самую красивую мечеть в мире. И, конечно, показали много фотографий в Instagram с каждого события.
Но путешествие подошло к концу, и пара отправилась домой, но напоследок встретила закат на крыше небоскреба и сделала селфи на вертолетной площадке.
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Рози была одета в двухцветное яркое платье в пол с шарфиком на шее, ее образ дополняла молочная сумка Valentino. А Джейсон традиционно выбрал total black-лук.
"Еще увидимся, Абу-Даби", - написал актер под фото.
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли прогулялась с 6-летним сыном по графству Девон, где она родилась и провела детство.
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