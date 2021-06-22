Селфи во время пробежки: Настя Каменских показала себя после тренировки

34-летняя Настя Каменских показала поклонникам, как провела сегодняшнее утро.

Не секрет, что певица много времени уделяет регулярным тренировкам. Особенно Настя любит пробежки на свежем воздухе. Раннее утро, когда еще не так жарко на улице, – отлично подходит для такой пробежки и помогает начать день активно.

После пробежки Каменских сфотографировалась и запостила селфи в свой Instagram.

"Обожаю начинать утро с пробежки. Такое бодрое утро дает заряд на целый день. Сегодня меня ждет много интересного всем классного настроения. Р.s. Кто сегодня уже тренировался?" - спрашивает артистка у своих подписчиков. Многие из них часто благодарят певицу за то, что она их мотивирует заниматься спортом.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Также читайте В черном бикини: Настя Каменских поделилась пляжным снимком

Спорт как образ жизни – именно к этому необходимо стремиться, просыпаясь утром и собираясь на очередную пробежку или тренировку. Кроме спортивного утра Каменских также любит кататься на велосипеде. В выходные Настя каталась вместе со своей лучшей подругой Аней (бывшей женой Позитива), о чем написала в блоге.

Читайте также: В белых шортах и с сумкой Prada: Настя Каменских похвасталась летним луком

Настя Каменских на отдыхе в Мексике (25 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку