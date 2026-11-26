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Селфи с Макроном и откровенное фото в ванной: Кэти Перри показала романтическое путешествие с Джастином Трюдо
Звезда поделилась новыми фотографиями из европейского путешествия с бойфрендом.
Кэти Перри опубликовала в Instagram целую серию личных кадров, на которых показала романтические моменты, прогулки по красивым городам и даже неожиданную встречу с президентом Франции.
Эмманюэль Макрон неожиданно оказался в кадре влюбленной пары. Поклонники тут же начали шутить, что он стал третьим лишним на их романтическом снимке.
На одном из фото 42-летняя певица позировала обнаженной в роскошной золотой ванне. Кэти продемонстрировала новую короткую стрижку — гладкое черное каре. Именно ей она посвятила подпись к публикации: «Европейский дебют каре».
В фотоподборку также вошли кадры из Венеции, где артистка и ее избранник гуляли по улицам города. Кэти показала романтический ужин, во время которого пара играла в карты и нарды, а также путешествие на роскошном поезде.
Для романтического ужина в поезде Перри выбрала нежно-розовое мини-платье с корсетным лифом и пышным подолом. Под него она надела полупрозрачный белый кружевной топ, а образ дополнила белыми колготками и туфлями на каблуках. Трюдо появился рядом с ней в элегантном кремовом шелковом смокинге, белой рубашке и черном галстуке-бабочке.
Путешествие пары охватило несколько европейских стран — Испанию, Италию и Францию. В Испании Трюдо выступал на конференции Metafuturo, после чего влюбленных замечали в Милане, Париже и Венеции.
Напомним, слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились летом 2025 года. В июне 2026-го пара впервые вместе вышла на красную дорожку на премьере концертного фильма певицы Katy Perry: The Lifetimes Tour в рамках кинофестиваля Tribeca.
Ранее пара была замечена папарацци в аэропорту в Венеции.