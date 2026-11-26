Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

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Кэти Перри опубликовала в Instagram целую серию личных кадров, на которых показала романтические моменты, прогулки по красивым городам и даже неожиданную встречу с президентом Франции.

Эмманюэль Макрон, Кэти Перри, Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Эмманюэль Макрон неожиданно оказался в кадре влюбленной пары. Поклонники тут же начали шутить, что он стал третьим лишним на их романтическом снимке.

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На одном из фото 42-летняя певица позировала обнаженной в роскошной золотой ванне. Кэти продемонстрировала новую короткую стрижку — гладкое черное каре. Именно ей она посвятила подпись к публикации: «Европейский дебют каре».

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Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

В фотоподборку также вошли кадры из Венеции, где артистка и ее избранник гуляли по улицам города. Кэти показала романтический ужин, во время которого пара играла в карты и нарды, а также путешествие на роскошном поезде.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Для романтического ужина в поезде Перри выбрала нежно-розовое мини-платье с корсетным лифом и пышным подолом. Под него она надела полупрозрачный белый кружевной топ, а образ дополнила белыми колготками и туфлями на каблуках. Трюдо появился рядом с ней в элегантном кремовом шелковом смокинге, белой рубашке и черном галстуке-бабочке.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Путешествие пары охватило несколько европейских стран — Испанию, Италию и Францию. В Испании Трюдо выступал на конференции Metafuturo, после чего влюбленных замечали в Милане, Париже и Венеции.

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Джастин Трюдо / © Instagram Кэти Перри

Напомним, слухи о романе Кэти Перри и Джастина Трюдо появились летом 2025 года. В июне 2026-го пара впервые вместе вышла на красную дорожку на премьере концертного фильма певицы Katy Perry: The Lifetimes Tour в рамках кинофестиваля Tribeca.

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Ранее пара была замечена папарацци в аэропорту в Венеции.

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