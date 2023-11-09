Селфи с отдыха: британская модель в блестящем кроп-топе похвасталась пикантным декольте

Арабелла Чи продолжает радовать подписчиков своими красивыми фото из отпуска.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые селфи с отдыха. Снимки она сделала, лежа на шезлонге.
На них красавица предстала в вязаном золотистом кроп-топе с американским проймом, в котором похвасталась пикантным декольте.
Арабелла сделала легкий макияж и объемную укладку с локонами и соблазнительно закинула их на одну сторону. Свой лук Чи дополнила золотыми серьгами с камнями и золотой цепочкой с подвеской в виде ее имени.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в белом бикини продемонстрировала сексуальные ягодицы.
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