Селфи с отдыха: британская модель в блестящем кроп-топе похвасталась пикантным декольте

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые селфи с отдыха. Снимки она сделала, лежа на шезлонге.

На них красавица предстала в вязаном золотистом кроп-топе с американским проймом, в котором похвасталась пикантным декольте.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла сделала легкий макияж и объемную укладку с локонами и соблазнительно закинула их на одну сторону. Свой лук Чи дополнила золотыми серьгами с камнями и золотой цепочкой с подвеской в виде ее имени.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в белом бикини продемонстрировала сексуальные ягодицы.

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