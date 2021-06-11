Селфи в туалете: Ким Кардашьян в боди с пикантным декольте похвасталась новым луком

40-летняя звезда реалити любит примерять новые наряды и демонстрировать свои образы фолловерам.

Ким Кардашьян не устает делиться с фолловерами контентом о своей повседневной жизни. Звезда реалити много времени проводит в своей гардеробной, где подбирает луки для своих выходов.

Вот и на этот раз Ким продемонстрировала поклонникам один из своих аутфитов. Она надела боди оливкового цвета, которое сочетала с очень странной терракотовой юбкой, которая была похожа просто на длинный шлейф. Волосы она распустила, а на лицо надела массивные стильные очки. В руке Ким держала небольшую сумочку.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Рядом с Кардашьян на полу лежало еще несколько луков, которые, наверное, она тоже примерила и сфотографировалась.

Ким также показала селфи, которое сделала в туалете. На нем красотка предстала в бежевом боди своего бренда SKIMS, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст, и в джинсах с зелеными крестами от Chrome Hearts. На лице у нее был насыщенный макияж, который она сделала косметикой из собственной бьюти-линейки KKW BEAUTY.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Напомним, Ким назвала причину развода с мужем Канье Уэстом. По ее словам, в браке она чувствовала себя одиноко, потому что Канье постоянно отсутствовал и ей не было с кем поделиться сокровенным.

Тем временем ходят слухи, что Уэст закрутил роман с моделью Ириной Шейк. Недавно папарацци подловили их вместе на отдыхе во Франции.

Ким Кардашьян в рекламе SKIMS (11 фото)

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