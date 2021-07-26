Селфи в зеркале: Тина Кунаки в плавках показала идеально плоский живот

24-летняя француженка Тина Кунаки часто делится пикантными фотографиями в своем Instagram.

Жена Венсана Касселя и мама двухлетней Амазони – общей дочери пары – на новом таком снимке позировала в плавках и зеленой футболке, которую приподняла вверх, позируя перед камерой, и показала свой идеально плоский живот.

"Не смогла найти подпись", - подписала фотографию Кунаки.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

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Звезда делала селфи в зеркале, была в бейсболке и одной рукой держала телефон. Подписчики звезды часто комментируют ее снимки в блоге. Особенно те, на которых Кунаки запечатлена в купальниках. Тина в свою очередь дает поклонникам повод, чтобы поговорить и обсудить ее внешность.

Фотографироваться в нижнем белье – еще одно хобби модели. Часто ей за это даже платят деньги, например, когда Кунаки представляет какие-то бельевые бренды, снимаясь в фотосессиях.

Тина Кунаки / Getty Images

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