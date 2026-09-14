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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Селин Дион поразила элегантным образом с оригинальными брюками

Изысканный образ с контрастным сочетанием цветов и акцентными аксессуарами демонстрировал безупречное чувство стиля звезды.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Селин Дион

Селин Дион / © Getty Images

Папарацци застукали Селин Дион, когда она выходила из отеля в Париже. Сейчас певица находится во Франции, так как там у неё запланирована серия концертов на арене Paris La Défense Arena в Нантере.

Когда звезда появилась на публике, она выглядела невероятно изысканно и стильно. Селин сочетала креативные белые брюки, украшенные лампасами с бахромой, с белым топом и чёрным классическим жакетом.

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион / © Getty Images

Кроме того, Дион дополнила образ изысканными украшениями, в частности широким браслетом и крупными объемными серьгами, напоминающими цветы, а также сумкой. Певица собрала волосы в прическу, а глаза скрыла за большими очками.

Это её появление состоялось после триумфального выхода в чёрном платье от Dior и с колье Boucheron на шее.

Селин Дион / © Associated Press

Селин Дион / © Associated Press

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