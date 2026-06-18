Селин Дион в обтягивающем комбинезоне и босоножках на шпильках позировала на столе

Селин Дион / © Селин Дион/Instagram

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57-летняя канадская певица Селин Дион, широко известная всем по саундтреку к фильму «Титаник», в последнее время в своем Instagram публикует в основном архивные снимки. Возможно, это связано с тем, что сейчас звезда борется с синдромом ригидного человека — тяжелым и прогрессирующим заболеванием, которое влияет на нервную систему, вызывает сильные мышечные спазмы и может ограничивать подвижность. И именно поэтому она была вынуждена исчезнуть со сцены и отменить выступления.

Так, на новых снимками в Сети Селин запечатлена в обтягивающем черном комбинезоне Chanel, который дополнила босоножками на высоких каблуках и блестящим поясом на талии с крупными подвесками в виде букв от этого же французского бренда.

© Селин Дион/Instagram

Певица позировала, сидя на стеклянном журнальном столе и лежа на нем.

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© Селин Дион/Instagram

Судя по подписи, фото были сделаны в Париже, летом 2019-го. «Некоторые образы никогда не выходят из моды», — добавила Дион.

Ранее, напомним, Селин Дион показала, как выглядела в 12 лет.

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