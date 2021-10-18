"Семейка Аддамс-2": Людмила Барбир подарила голос экстравагантной Мортише

Легендарная семейка Аддамсов возвращается в продолжении адски драйвового анимационного приключения.

На украинские экраны 21 октября, выходит анимационное приключение "Семейка Аддамс-2". Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир и актер Михаил Кукуюк в украинском дубляже подарили свои голоса культовым героям.

Людмила Барбир и Михаил Кукуюк/Пресс-служба

Барбир уже второй раз примерила на себя образ экстравагантной Мортиши.

"Несмотря на то, что Аддамсы — довольно эксцентричная и странная семейка, для них семья всегда на первом месте и мне невероятно импонируют их ценности. Не буду спойлерить, но вас ждет забавная и очень трогательная история, которая точно не оставит никого равнодушным", — поделилась телеведущая.

Людмила Барбир/Пресс-служба

Людмила убеждена, что анимация — это бесконечный мир фантазии, который позволяет не только донести важные истины, но и на мгновение снова почувствовать себя ребенком.

Эксцентричный Гомес, отец семейства Аддамсов, заговорит голосом актера театра и кино Михаила Кукуюк.

Михаил Кукуюк/Пресс-служба

"Гомес — идеальный человек и настоящий семьянин: он больше всего любит жену, заботится о детях и всегда готов встать на защиту своей семьи. Он сумасшедший, довольно неординарный, а еще неисправимый оптимист, ведь какие бы странности не происходили вокруг, он всегда улыбается даже в самые солнечные дни. Помню, как раньше смотрел черно-белые фильмы о "Семейке Аддамс", а теперь и сам стал частью этой истории", — рассказал Михаил.

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