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Семейная комедия "Большая прогулка": Настя Каменских, Оля Цыбульская, Юрий Ткач на долгожданной премьере

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
611
Время на прочтение
3 мин
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Семейная комедия "Большая прогулка": Настя Каменских, Оля Цыбульская, Юрий Ткач на долгожданной премьере

Настя Каменских

Фильм должен был выйти в украинский прокат 24 февраля 2022 года.

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялся премьерный показ семейной комедии "Большая прогулка".

Мероприятие посетили актеры и создатели ленты – в последний раз таким составом все собирались 23 февраля 2022 года, в канун полномасштабного вторжения России в Украину – тогда же состоялась первая официальная премьера фильма, так и не вышедшего в широкий прокат из-за начала войны.

На ивенте присутствовали актеры фильма – Юрий Ткач и Ирина Гатун, Андрей Исаенко и POSITIFF, Вероника Лукьяненко и Марго Крупина-Биньковская, Илья Паладин и Владислав Писаренко.

Юрий Ткач, Илона Гвоздева, Женя Кот, Наталья Татаринцева, Оля Цыбульская, Ирина Гатун / ©
Юрий Ткач, Илона Гвоздева, Женя Кот, Наталья Татаринцева, Оля Цыбульская, Ирина Гатун
POSITIFF / ©
POSITIFF

Премьеру посетили звезды медиа и шоу-бизнеса, представители киноиндустрии и друзья команды фильма: певицы Настя Каменских и Оля Цыбульская, актеры Анна Саливанчук, Владимир Гурин, Яна Смоленцева, Джимми Воха-Воха, хореограф Женя Кот с женой Наталья, телеведущий Вячеслав Соломко, режиссер Олеся Моргунец-Исаенко, продюсер и режиссер Алексей Гладушевский, продюсер Анна Елисеева, ведущий и блогер Алик Мкртчян, блогер Вова из Тернополя, комик и контент-мэйкер YouTube-каналу "Леви на джипі" Валентин Михиенко, участники 95 -го квартала Степан Казанин и Мика Фаталов, участницы "Женского квартала" Лера Мандзюк, Ольга Жуковцова, Ирина Сопонару.

Настя Каменских и Ирина Костюк / ©
Настя Каменских и Ирина Костюк
Женя Кот и Наталья Татаринцева / ©
Женя Кот и Наталья Татаринцева
Юрий Ткач / ©
Юрий Ткач
Владислав Ващук, Ирина Гатун, Степан Казанин, Мика Фаталов / ©
Владислав Ващук, Ирина Гатун, Степан Казанин, Мика Фаталов
Вячеслав Соломко / ©
Вячеслав Соломко
Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук
Владимир Гурин / ©
Владимир Гурин
Ирина Костюк / ©
Ирина Костюк
Джимми Воха-Воха, Ирина Гатун, Ирина Костюк / ©
Джимми Воха-Воха, Ирина Гатун, Ирина Костюк
Андрей Исаенко и Олеся Моргунец-Исаенко / ©
Андрей Исаенко и Олеся Моргунец-Исаенко

После окончания официальной части мероприятия гости направились в кинозалы. Перед фильмом показали ролик с премьеры 23 февраля 2022 года, который растрогал зрителей.

Народная любимица VERKA SERDUCHKA не только сыграла звездную камео в фильме, но и записала диско-сингл "Є пропозиція", который стал официальным саундтреком кинокомедии.

"После показа меня порвало на мелкие куски. Фильм должен был выйти в прокат 24 февраля, 23-го был пресс-показ, кадры из которого показали перед фильмом…а там жизнь, до того как "они" ворвались в наш дом. А после фильма были трогательны видео о членах команды, которые служат в рядах ВСУ, которые были в ТРО, и вновь мечтают, я уверена, вернуться к своей деятельности. Спасибо команде за этот фильм, который вернул меня в жизнь до 24 февраля. Я очень-очень обожаю гениальных Иру Гатун и Юру Ткача, они действительно гениальные актеры. Сходите посмотрите – вам понравится, будете плакать как и я, от ностальгии, от смеха и от счастья", — поделилась Оля Цыбульская.

Валентин Михиенко, Ирина Гатун / ©
Валентин Михиенко, Ирина Гатун
Ирина Гатун и Алик Мкртчян с семьей / ©
Ирина Гатун и Алик Мкртчян с семьей
Яна Смоленцева / ©
Яна Смоленцева

"Очень крутой фильм, очень вам рекомендую. Видно, что фильм был снят до войны. 23 февраля, за день до вторжения, состоялась первая его премьера. Столько эмоций, столько драйва. Наконец-то чисто наша украинская комедия", — сказал Максим Гордеев.

Фильм "Большая прогулка" во всех кинотеатрах Украины с 5 октября.

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино в 2021 году. Медиапартнеры проекта – 1+1 media.

Вова из Тернополя / ©
Вова из Тернополя
Инна Гордеева / ©
Инна Гордеева
София Егорова / ©
София Егорова
Ева Стрельникова и Александр Тетерин / ©
Ева Стрельникова и Александр Тетерин

Синопсис

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастающий в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно появляется и третий претендент – беглец-коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же лужайке и, который взял младших детей этих семей в заложники – он требует вернуть пропавшие из тайника деньги.

Уловки, основания и противостояния, приключения, неожиданные гости и безумные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада к шашлыку, но и на "как правильно жить". Эта история о том, какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, но перед лицом общей угрозы мы всегда – единственная мощная сила.

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Просмотры
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