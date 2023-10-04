Семейная комедия "Большая прогулка": Настя Каменских, Оля Цыбульская, Юрий Ткач на долгожданной премьере

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялся премьерный показ семейной комедии "Большая прогулка".

Мероприятие посетили актеры и создатели ленты – в последний раз таким составом все собирались 23 февраля 2022 года, в канун полномасштабного вторжения России в Украину – тогда же состоялась первая официальная премьера фильма, так и не вышедшего в широкий прокат из-за начала войны.

На ивенте присутствовали актеры фильма – Юрий Ткач и Ирина Гатун, Андрей Исаенко и POSITIFF, Вероника Лукьяненко и Марго Крупина-Биньковская, Илья Паладин и Владислав Писаренко.

Юрий Ткач, Илона Гвоздева, Женя Кот, Наталья Татаринцева, Оля Цыбульская, Ирина Гатун

POSITIFF

Премьеру посетили звезды медиа и шоу-бизнеса, представители киноиндустрии и друзья команды фильма: певицы Настя Каменских и Оля Цыбульская, актеры Анна Саливанчук, Владимир Гурин, Яна Смоленцева, Джимми Воха-Воха, хореограф Женя Кот с женой Наталья, телеведущий Вячеслав Соломко, режиссер Олеся Моргунец-Исаенко, продюсер и режиссер Алексей Гладушевский, продюсер Анна Елисеева, ведущий и блогер Алик Мкртчян, блогер Вова из Тернополя, комик и контент-мэйкер YouTube-каналу "Леви на джипі" Валентин Михиенко, участники 95 -го квартала Степан Казанин и Мика Фаталов, участницы "Женского квартала" Лера Мандзюк, Ольга Жуковцова, Ирина Сопонару.

Настя Каменских и Ирина Костюк

Женя Кот и Наталья Татаринцева

Юрий Ткач

Владислав Ващук, Ирина Гатун, Степан Казанин, Мика Фаталов

Вячеслав Соломко

Анна Саливанчук

Владимир Гурин

Ирина Костюк

Джимми Воха-Воха, Ирина Гатун, Ирина Костюк

Андрей Исаенко и Олеся Моргунец-Исаенко

После окончания официальной части мероприятия гости направились в кинозалы. Перед фильмом показали ролик с премьеры 23 февраля 2022 года, который растрогал зрителей.

Народная любимица VERKA SERDUCHKA не только сыграла звездную камео в фильме, но и записала диско-сингл "Є пропозиція", который стал официальным саундтреком кинокомедии.

"После показа меня порвало на мелкие куски. Фильм должен был выйти в прокат 24 февраля, 23-го был пресс-показ, кадры из которого показали перед фильмом…а там жизнь, до того как "они" ворвались в наш дом. А после фильма были трогательны видео о членах команды, которые служат в рядах ВСУ, которые были в ТРО, и вновь мечтают, я уверена, вернуться к своей деятельности. Спасибо команде за этот фильм, который вернул меня в жизнь до 24 февраля. Я очень-очень обожаю гениальных Иру Гатун и Юру Ткача, они действительно гениальные актеры. Сходите посмотрите – вам понравится, будете плакать как и я, от ностальгии, от смеха и от счастья", — поделилась Оля Цыбульская.

Валентин Михиенко, Ирина Гатун

Ирина Гатун и Алик Мкртчян с семьей

Яна Смоленцева

"Очень крутой фильм, очень вам рекомендую. Видно, что фильм был снят до войны. 23 февраля, за день до вторжения, состоялась первая его премьера. Столько эмоций, столько драйва. Наконец-то чисто наша украинская комедия", — сказал Максим Гордеев.

Фильм "Большая прогулка" во всех кинотеатрах Украины с 5 октября.



Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино в 2021 году. Медиапартнеры проекта – 1+1 media.

Вова из Тернополя

Инна Гордеева

София Егорова

Ева Стрельникова и Александр Тетерин

Синопсис

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной лужайке, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастающий в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно появляется и третий претендент – беглец-коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же лужайке и, который взял младших детей этих семей в заложники – он требует вернуть пропавшие из тайника деньги.

Уловки, основания и противостояния, приключения, неожиданные гости и безумные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада к шашлыку, но и на "как правильно жить". Эта история о том, какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, но перед лицом общей угрозы мы всегда – единственная мощная сила.

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