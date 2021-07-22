Семейная прогулка на яхте: Катя Осадчая показала фото с взрослым сыном

Телеведущая уже очень скоро станет мамой в третий раз.

А пока этот ответственный день не настал, Катя Осадчая наслаждается временем, которое проводит с младшим сыном Иваном. В своем блоге в Instagram знаменитость опубликовала один из таких снимков, где как раз запечатлена с сыном во время прогулки по реке на яхте.

"Два с половиной человека желают вам хорошего дня", - написала Осадчая. А ее подписчики стали писать ей в комментариях, что в ее животе уже полноценный человек, а значит, на прогулке их трое. Кстати, Катя снова оставила эмодзи под подписью в виде двух девочек. Некоторые поклонники считают, что так ведущая намекает на то, что под сердцем она носит девочку.

Катя Осадчая с сыном Иваном / Instagram Кати Осадчей

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Одета знаменитость была в просторный сарафан небесно-голубого цвета и в солнцезащитных очках на лице. Иван был в белой футболке и сидел спиной к камере.

Напомним, ранее Катя показывала кадры из Одессы, куда летала в командировку. Там ведущая успела немного понежиться на солнце и показала, как выглядит сейчас ее фигура в купальнике.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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