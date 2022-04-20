Семейные драмы Криштиану Роналду: события, которые повлияли на жизнь и характер футболиста

Недавно в жизни Криштиану Роналду произошла еще одна трагедия. Футболист и его возлюбленная – Джорджина Родригес – объявили, что потеряли новорожденного сына. Джорджина была беременна двойней, второй ребенок – девочка – выжил.

Спортсмен, который неоднократно рассказывал о том, как важна для него семья, взял тайм-аут в работе, чтобы пережить эту боль вместе со своими родными.

Джорджина Родригес с детьми Роналду / Instagram Джорджины Родригес

Он талисман любой команды, к которой присоединяется, пятикратный обладатель "Золотого мяча", который, кажется, превращает в золото все, к чему прикасается. Банковский счет подкрепляет успех футболиста, но в жизни Роналду были не только взлеты, было и очень много падений. Как пишет Mirror, жизнь Криштиану вовсе могла не начаться, поскольку его мать Долорес, будучи беременной им, хотела сделать аборт. Как-то женщина рассказала, что пыталась сделать аборт Криштиану, потому что у нее уже было слишком много ртов, чтобы прокормить их (в семье росло уже трое детей). А жила семья бедно, на португальском острове Мадейра. Но медики просьбу женщины не удовлетворили, поэтому она попыталась избавиться от ребенка своими руками, выпив кипяченое черное пиво и бегая, пока не почувствовала себя истощенной. Позже в интервью Долорес сказала:

"Это была беременность, которую я хотела прервать. Бог не хотел, чтобы это произошло. Теперь всем, что у меня есть, я обязана Криштиану".

Криштиану Роналду / Associated Press

Детство будущей звезды футбола прошло бедно, он был вынужден делить одну комнату со своими тремя братьями и сестрами, а в "Макдональдсе", что находился по соседству с их домом, мальчик выпрашивал гамбургеры.

У отца Роналду - Хосе Диниса Авейру - были проблемы с психическим здоровьем после того, как он участвовал в войне против Анголы. Он так и не смог найти хорошую работу и стал попросту алкоголиком, пытаясь с помощью спиртного заглушить память о зверствах, свидетелем которых он был на войне. Мать Роналду говорила, что ее муж постоянно оскорблял ее, унижал и был пьян почти каждый день. Сам же Криштиану говорил, что никогда толком и не разговаривал с отцом по душам.

Трудности, с которыми будущий спортсмен столкнулся в детстве, не сломали, а наоборот, закалили его и сделали его характер стальным. Впервые он вышел на футбольное поле в 6 лет. В 12 лет Криштиану сам прилетел в материковую Португалию, чтобы присоединиться к лиссабонскому "Спортингу", и первый год плакал каждый день, потому что скучал по дому. В 15 ему сделали операцию на сердце из-за порока, и он продолжил играть. Мама Долорес прилетала проведывать сына, а вот отец так и не дожил до того дня, когда Криштиану стал звездой футбола, скончался от печеночной недостаточности в 2005 году.

Позже Криштиану рассказал, что смерть отца подстегнула его: "Это повлияло на все. Я знал, что боль пройдет, и самое главное - продолжать работать". Он также с грустью высказался о своих отношениях с папой: "Я действительно не знаю своего отца на 100%. Он был алкоголиком. Я никогда не говорил с ним нормально, потому что это было сложно".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Associated Press

Опыт отца привел к тому, что Криштиану отказался от алкоголя на всю жизнь. А когда старший брат Хьюго тоже попал в такую ​​же ловушку пьянства и наркотиков, Криштиану был полон решимости помочь ему. Он заплатил за лечение брата, которое помогло Хьюго выздороветь, и с тех пор он больше не употребляет.

Еще большую душевную боль футболист пережил в 2010 году, когда Мадейра и его родной город Фуншал пострадали от оползней, в результате которых 40 человек погибли, а сотни остались без средств к существованию. Месяц спустя его двоюродный брат Амилкар Мигель душ Сантуш Фернандес, 32 года, погиб в автокатастрофе. Криштиану поспешил домой, чтобы присоединиться к своей семье, сказав: "Это один из самых грустных моментов в моей жизни". И снова, несмотря на удар, он вернулся на тренировочную площадку и продолжил играть.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Associated Press

После сообщений о смерти новорожденного сына Роналду не вышел на поле в матче 30-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Ливерпуля" 19 апреля. Болельщики "Ливерпуля" устроили акцию в память о сыне футболиста, а сестра Роналду поблагодарила их словами:

"Большое спасибо, "Ливерпуль". Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас", — написала Элма на своей странице в социальных сетях.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми / Instagram Джорджины Родригес

Он вырос в большой семье, и семья для него все так же остается на первом месте. Криштиану и его возлюбленная Джорджина Родригес переживают эту трагедию вместе и эти дни проводят со своими старшими детьми (у пары есть общая дочь Алана и трое детей от суррогатной матери) и с новорожденной малышкой, которая выжила в родах.

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