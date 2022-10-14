Семейных выход: Сильвестр Сталлоне опять появился на публике с женой и детьми после слухов о разводе

Модное шоу проходило в Калифорнии и было пропитано духом американской мечты.
На протяжении нескольких месяцев в западных СМИ неоднократно появлялись новости о разводе голливудского актера Сильвестра Сталлоне и его супруги Дженнифер Флавин, которые пробыли в браке 25 лет. Но похоже паре удалось спасти свой брак, они разобрались с размолвками и опять счастливы, поскольку опять вместе ходят на светские мероприятия и свидания.
13 октября в Калифорнии состоялся показ коллекции весна-лето 2023 бренда Ralph Lauren.
Это мероприятие посетили и знаменитые супруги. Причем пришли они на показ не просто вместе, а держались за руки и обнимались на камеру.
На Дженнифер было длинное однотонное платье на одно плече, золотое украшение на шее, босоножки, а в руке она держала сумку со змеиной кожи. Сильвестр надел на модный показ белые брюки, джемпер, коричневые ботинки и замшевый пиджак.
Компанию им на шоу составили две их дочери - Систин и Софи. Также у пары есть еще одна дочка Скарлет, но на показе ее не было.
Также это мероприятие посетили Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. После свадьбы этот выход стал их первым совместным появлением на светском мероприятии.
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