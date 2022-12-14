Семейный день: Бен Аффлек сводил 10-летнего сына на баскетбол

Это был день только дня отца и сына - Дженнифер с мужем не появилась.

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек провел день с младшим сыном Сэмюэлем, они посетили баскетбольный матч НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс".

Актер Бен Аффлек и его сын Сэмюэл / Фото: Associated Press

Отец и сын сидели в первом ряду, болтали и очень внимательно смотрели матч.

На фото видно, что отец также активно объясняет сыну происходящее на площадке.

Актер Бен Аффлек и его сын Сэмюэл / Фото: Associated Press

Бен был одет в джинсы, футболку и вязаный кардиган, а вот 10-летний Сэмюэл - в футболку, джинсы и клетчатую рубашку.

Актер Бен Аффлек и его сын Сэмюэл / Фото: Associated Press

Напомним, Аффлек является отцом троих детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер: 16-летней дочерей Вайолет, 13-летней Серафины, и сына Сэмюэля.

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