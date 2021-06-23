Семейный выход: Алек Болдуин с женой Хиларией и шестью детьми появился на премьере фильма

63-летний голливудский актер Алек Болдуин вышел в свет со всей своей большой семьей.

Звездное семейство посетило мировую премьеру фильма "Босс-бэби: семейный бизнес" в театре SVA в Нью-Йорке.

На дорожке Алек и его супруга Хилария Болдуин появились в черных смокингах и белоснежных рубашках. Хилария дополнила лук интересными туфлями-лодочками на каблуках и черным галстуком, а также серьгами-кольцами в ушах.

Алек Болдуин с семьей / Associated Press

Все шестеро детей пары также присутствовали на мероприятии. Алек держал на руках сына Эдуардо, а дочь Люсию, которая появилась на свет спустя пять месяцев после Эдуардо благодаря суррогатной матери, держала на руках Хилария.

Алек Болдуин с младшим сыном Эдуардо / Associated Press

Старшие дети пары также одеты в черные смокинги и галстуки стояли рядом. У каждого из детей в руках был черный чемодан. Звездная семья выглядела очень стильно. Особенно Хилария, которой при наличии шестерых детей удается оставаться такой стройной и привлекательной женщиной. Мы знаем, что жена Алека регулярно занимается спортом и следит за своей фигурой.

Алек Болдуин с семьей / Associated Press

Алек Болдуин с семьей / Associated Press

Читайте также: О спорте не забывает: многодетная мама Хилария Болдуин показала, как держит себя в форме

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку