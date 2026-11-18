- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Семейный выход Бекхэмов: Дэвид и Виктория поддержали сына на кинопремьере
Звездная семья появилась на светском мероприятии в Париже.
Дэвид и Виктория Бекхэм поддержали младшего сына Ромео, который представил свой дебютный фильм Forty Love. На премьере также была его возлюбленная Ким Тернбулл.
Показ картины состоялся в кинотеатре Le Grand Rex. Для Ромео это стало важным событием: 24-летний сын знаменитой пары дебютировал в полнометражном кино. На красной дорожке он позировал в черном костюме с полосатой рубашкой и галстуком.
Виктория выбрала элегантный черный образ: приталенный жакет с атласными лацканами, брюки и туфли на каблуках. Дэвид появился в темно-синем костюме, дополнив его белой рубашкой и длинным терракотовым шарфом.
Ким Тернбулл сопровождала бойфренда на премьере в длинном бордовом атласном платье с открытыми плечами и собранными волосами. Ее образ дополнили серьги-подвески и макияж с акцентом на глаза.
Forty Love — французская романтическая драма о теннисе режиссера Пьера-Анжа Карлотти. Ромео сыграл харизматичного соперника главного героя Саши Галло, роль которого исполнил Поль Киршер. По сюжету спортивное противостояние молодых теннисистов постепенно перерастает в романтические чувства.
В своем Instagram Дэвид Бекхэм также показала фото с премьеры.
Ранее, напомним, Ромео Бекхэм с кружевом на лице снялся в смелой фотосессии. Парень продолжает активно развивать свою карьеру в фэшн-бизнесе.