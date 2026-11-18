Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Getty Images

Реклама

Дэвид и Виктория Бекхэм поддержали младшего сына Ромео, который представил свой дебютный фильм Forty Love. На премьере также была его возлюбленная Ким Тернбулл.

Показ картины состоялся в кинотеатре Le Grand Rex. Для Ромео это стало важным событием: 24-летний сын знаменитой пары дебютировал в полнометражном кино. На красной дорожке он позировал в черном костюме с полосатой рубашкой и галстуком.

Реклама

Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Getty Images

Виктория выбрала элегантный черный образ: приталенный жакет с атласными лацканами, брюки и туфли на каблуках. Дэвид появился в темно-синем костюме, дополнив его белой рубашкой и длинным терракотовым шарфом.

Реклама

Ким Тернбулл сопровождала бойфренда на премьере в длинном бордовом атласном платье с открытыми плечами и собранными волосами. Ее образ дополнили серьги-подвески и макияж с акцентом на глаза.

Forty Love — французская романтическая драма о теннисе режиссера Пьера-Анжа Карлотти. Ромео сыграл харизматичного соперника главного героя Саши Галло, роль которого исполнил Поль Киршер. По сюжету спортивное противостояние молодых теннисистов постепенно перерастает в романтические чувства.

В своем Instagram Дэвид Бекхэм также показала фото с премьеры.

Ранее, напомним, Ромео Бекхэм с кружевом на лице снялся в смелой фотосессии. Парень продолжает активно развивать свою карьеру в фэшн-бизнесе.

Реклама

Новости партнеров