Семейный выход: дочь Арнольда Шварценеггера посетила мероприятие с мужем Крисом Праттом

На красной дорожке они улыбались фотографам и мило обнимались.

Старшая дочь актера и культуриста Арнольда Шварценеггера Кэтрин и ее муж Крис Пратт, известный по серии фильмов "Стражи Галактики", вышли вместе на красную дорожку.

Супруги вместе позировали на торжественном открытии парка развлечений Super Nintendo World в среду, 15 февраля, в Калифорнии. Криса пригласили на мероприятие, поскольку он озвучил сантехника Марио в долгожданном фильме "Братья Супер Марио в кино", который выйдет в прокат 7 апреля. Фильм является экранизацией культовой серии игр Super Mario Bros.

Для мероприятия актер надел яркую рубашку, замшевую куртку и черные брюки, а вот Кэтрин отдала предпочтение белой футболке в рубчик, черным джинсам-скинни и джинсовой рубашке. Также дочь Шварценеггера сделала стильную укладку и лаконичный макияж.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: Associated Press

Пара в отношениях с 2018 года, и уже в январе 2019-го они объявили о помолвке. Свадьба состоялась 8 июня в Монтесито, Калифорния. У них есть две дочери - Лайла Мария и Элоиз Кристина.

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