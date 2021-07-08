Семейный выход: Джейн Биркин посетила Каннский кинофестиваль с дочерью

Мама и дочка были просто неразлучны на красной дорожке.

В Каннах продолжается международный кинофестиваль, и одним из его гостей стала культовая личность и икона французского стиля - актриса и певица Джейн Биркин. На мероприятие она пришла в компании своей дочери Шарлотты Генсбур. Мама и дочка посетили фестиваль вместе в этом году, чтобы представить дебютную режиссерскую работу Шарлотты - документальный фильм Jane By Charlotte.

Для вечернего появления на красной дорожке француженки выбрали темные брючные аутфиты. Джейн надела бархатный костюм и блузу цвета слоновой кости с бантом спереди. Лацканы жакета Биркин были выполнены из шелка, а весь аутфит дополнила укладка и нежный макияж.

А вот ее дочь Шарлотта надела костюм-тройку, который состоял из широких брюк, жилетки, которую она носила на голое тело, и укороченного жакета. Волосы она распустила, а сам образ дополнила клатчем и черными лакированными туфлями-лодочками.

Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур / Associated Press

Во второй день для фотоколла они тоже выбрали лаконичные наряды, ведь вышли на публику в джинсах. Шарлотта добавила к образу джинсовую рубашку, а ее мать надела белую рубашку мужского кроя и подвернула рукава.

Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур / Associated Press

Стоит отметить, что именно такой стиль и является изюминкой Джейн Биркин. В начале своей карьеры и популярности она была из тех, кто сочетал белую рубашку со всем, и надевала ее на различные мероприятия. Как видим, вкусы у знаменитости не изменились.

Джейн Биркин и Серж Генсбур / Associated Press

Биркин, которой сейчас 74 года, родила Шарлотту, когда ей было чуть больше двадцати, через несколько лет после встречи со своим покойным возлюбленным Сержем Генсбуром. Документальный фильм Шарлотты Генсбур расскажет о ее отношениях с матерью.

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