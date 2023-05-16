Семейный выход: Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дочь Кери на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Во Франции стартовал традиционный Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие проводится уже в 76-й раз.
На красной дорожке открытия фестиваля появилась семья актеров - Кэтрин Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас. Однако помимо такого грандиозного совместного выхода, к ним присоединилась и 20-летняя дочь Кери. Семья позировала перед камерами держась за руки, а на знаменитой лестнице кинофестиваля Кэтрин и Кери поцеловали Майкла в обе щеки.
Но несмотря на трогательный момент, нельзя не отметить и образ 53-летней актрисы, ведь Кэтрин появилась на мероприятии в роскошном красном платье с градиентом от бренда Elie Saab, которое было представлено в коллекции весна-лето 2022 года.
У наряда был длинный шлейф и глубокое декольте.
78-летний Дуглас надел класический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.
Кери надела милое светлое платье на тонких бретельках, с открытой спиной и с цветочной аппликацией.
В день открытия они посмотрели фильм "Фаворитка", где главную роль сыграл Джонни Депп.
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