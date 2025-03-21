Семейный выход: Леонардо Ди Каприо с мачехой и племянницей-красавицей сходил на баскетбольный матч

Леонардо Ди Каприо побывал на баскетбольном матче между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки Бакс" на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Актер сидел в первом ряду в компании своей мачехи Пегги Энн Фаррар, племянницы Норманди Фаррар и отца Джорджа Ди Каприо, который не попал на фото.

Лео был одет во все черное: легкую куртку, футболку и брюки. В поддержку своей команды он дополнил лук черной кепкой Лос-Анджелес. Обутый актер был в черные кеды на белой подошве. На шее у Ди Каприо была серебряная цепочка, а на руке – массивные серебристо-черные часы.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Getty Images

17-летняя Норманди выбрала для своего выхода кожаный топ, черный кардиган, синие джинсы-клеш и бордовые кожаные ботинки на стойких каблуках. Шею девушка украсила цепочками с подвесками.

Мачеха актера появилась на игре в белоснежном ансамбле: тюрбане с золотой брошью, свитере, узких штанах и удобных кроссовках.

Напомним, 26-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетто – открыла показ Chanel на Парижской неделе моды.

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