Семейный выход: Лив и Кай Шрайбер посетили вместе премьеру мюзикла

Лив и Кай Шрайбер / © Associated Press

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Лив Шрайбер и его дочь Кай Шрайбер появились вместе на красной дорожке в Нью-Йорке. Известный актер украинского происхождения посетил премьеру мюзикла «Очень странные дела: Первая тень» на Бродвее. Он был одет во всем черное, а его дочь сочетала джинсы с заниженой талией, простую футболку и жакет.

Лив и Кай Шрайбер / © Associated Press

16-летняя Кай Шрайбер родилась от отношений Шрайбера с актрисой Наоми Уоттс. Пара была вместе с 2005 по 2016 год.

Кай — трансгендерная личность, поскольку родилась мальчиком, но в раннем возрасте начала идентифицировать себя как девочка и изменила пол. Когда Кай завела Instagram, подписала себя там как «her», что в переводе означает «ее». Сейчас она активно начала развивать свою карьеру и, похоже, что решила стать моделью. Кай подписала контракт с IMG Models и вышла на подиум показа Valentino, когда бренд демонстрировал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026.

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Кай Шрайбер / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Getty Images Навин Эндрюс и Наоми Уоттс / © Associated Press Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Associated Press Наоми Уоттс / © Associated Press Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Getty Images Наоми Уоттс / © Getty Images Николь Кидман, Наоми Уоттс и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors / © Getty Images