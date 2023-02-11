Семейный выход в свет: брат и сестра Линдсей Лохан продефилировали на показе Christian Siriano

9 февраля 36-летняя актриса Линдсей Лохан впервые за длительное время посетила модный показ. Она решила пришла на шоу в Нью-Йорке, где бренд Christian Siriano демонстрировал свою коллекцию осень-зима 2023.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

На Линдсей в тот день был наряд из новой коллекции бренда, выполнен из шелковой ткани коричневого оттенка с градиентом.

Однако на мероприятие звезда пришла не только из-за новой коллекции, а потому, что вещи на сцене демонстрировали ее брат Дакота и сестра Алиана. Актриса решила поддержать родственников.

Первой на подиум вышла Алиана, она демонстрировала лук номер девять. Это было короткое однотонное черное платье с огромными рюшами, которое она демонстрировала с черными босоножками на ремешках.

Алиана Лохан / Фото: Getty Images

Дакота же своим появлением на подиуме произвел фурор. Брат Линдсей демонстрировал образ номер 39 и это было тяжелое платье на запах с цветочным принтом, V-образным декольте и разрезом. Наряд брат актрисы демонстрировал в сочетании с черными массивными ботинками.

Дакота Лохан / Фото: Getty Images

Также среди звезд этого фэшн-шоу была канадская супермодель Коко Роша, которая также вышла на подиум, а вот гостью показа стала 41-летняя актриса Джулия Стайлз, хороша известна многим по романтической комедии 1999 года "10 причин моей ненависти".

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