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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Семейство Шварценеггеров вырезало тыквы к Хэллоуину: Арнольд и Патрик показали результат

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно во многих странах мира отмечается Хэллоуин, и многие знаменитости уже готовятся к нему.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Арнольд и Патрик Шварценеггеры, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Патрик Шварценеггеры, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

79-летний Арнольд Шварценеггер вместе с 33-летним сыном Патриком начал подготовку к Хэллоуину. Семейными кадрами поделилась в Instagram Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии.

На фотографиях отец и сын запечатлены с вырезанными праздничными тыквами. Они позируют с улыбками на лицах, явно довольные своими результатами.

Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Тыквы Шварценеггеров, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Тыквы Шварценеггеров, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Судя по кадрам, подготовка к празднику превратилась для них в веселое семейное занятие. Вместо голливудских мероприятий — домашняя атмосфера, тыквы и время, проведенное вместе.

Публикация Кэтрин напомнила поклонникам, что даже в насыщенном графике знаменитости находят время для простых осенних традиций.

Тыквы Шварценеггеров, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер с мужем Крисом Праттом посетила звездную свадьбу в Калифорнии.

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