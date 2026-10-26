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- Шоу-бизнес
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Семейство Шварценеггеров вырезало тыквы к Хэллоуину: Арнольд и Патрик показали результат
В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно во многих странах мира отмечается Хэллоуин, и многие знаменитости уже готовятся к нему.
79-летний Арнольд Шварценеггер вместе с 33-летним сыном Патриком начал подготовку к Хэллоуину. Семейными кадрами поделилась в Instagram Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии.
На фотографиях отец и сын запечатлены с вырезанными праздничными тыквами. Они позируют с улыбками на лицах, явно довольные своими результатами.
Судя по кадрам, подготовка к празднику превратилась для них в веселое семейное занятие. Вместо голливудских мероприятий — домашняя атмосфера, тыквы и время, проведенное вместе.
Публикация Кэтрин напомнила поклонникам, что даже в насыщенном графике знаменитости находят время для простых осенних традиций.
Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер с мужем Крисом Праттом посетила звездную свадьбу в Калифорнии.