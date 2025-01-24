Съемки еще продолжаются: Синтия Никсон под прицелом папарацци во время работы над сериалом

Совершенно неожиданно команда опять собралась вместе.
После того, как осенью 2024 года актриса Сара Джессика Паркер анонсировала, что съемки третьего сезона сериала "И просто так…" завершены, оказывается, что это не совсем так.
Коллега Паркер по сериалу - 58-летняя Синтия Никсон - попала на этой неделе под прицел папарацци во время работы. Актрису сфотографировали с ее экранным мужем - актером Дэвидом Эйгенбергом. Похоже, что по сюжету они встретились поужинать и поговорить.
Напомним, что по сюжету предыдущих сезонов пара Миранда Хоббс и Стив Брэйди рассталась. Будет ли примирение супругов пока что тайна.
Напомним, что работа над шоу стартовала весной этого года. Первые кадры третьего сезона сериала "И просто так…" появились спустя неделю после того, как актеры показали свои сценарии в соцсети анонсировали начало работы. Премьера сериала должна состояться уже в 2025 году.
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