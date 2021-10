Съемки не закончены: Синтия Никсон во время работы над новым эпизодом "Секса в большом городе"

Релиз сериала состоится уже в декабре.

В Нью-Йорке продолжаются съемки десятисерийного сериала And Just Like That..., который станет продолжением культового "Секса в большом городе". Что именно мы увидим в новом шоу пока неизвестно, но то, что в этом проекте появятся всеми любимые актеры - это точно.

Несколько дней назад HBO Max опубликовал новое промовидео долгожданного мини-сериала. В коротком ролике рассказ ведется от имени Сары Джессики Паркер, сыгравшей в сериале роль Кэрри Брэдшоу. Актриса немного рассказала о съемках и показала, что происходит за кадром. В конце видео Сара сообщила, что релиз шоу состоится в декабре 2021 года. Но вот точную дату, к сожалению, пока не назвала.

Но судя по последним кадрам папарацци, работа на съемочной площадке еще не закончена. Под прицел в этот раз попала Синтия Никсон, которая опять сыграет Миранду Хоббс. С актрисой также была и Карен Питтман. Эпизод снимали в Центальном парке и обе актрисы билы очень стильно одеты.

Синтия Никсон и Карен Питтман / Getty Images

На Синтии была черная ассиметричная юбка, водолазка цвета тыквы и серая куртка. Завершили образ сумка, замшевые сапоги и коричневый рюкзак. Карен была одета не менее стильно, ведь на ней был оранжевый костюм, клетчатая жилетка и бабуши и декором.

Синтия Никсон и Карен Питтман / Getty Images

Съемки сериала And Just Like That... (7 фото)

