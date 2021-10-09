Съемки не закончены: Синтия Никсон во время работы над новым эпизодом "Секса в большом городе"

Релиз сериала состоится уже в декабре.
В Нью-Йорке продолжаются съемки десятисерийного сериала And Just Like That..., который станет продолжением культового "Секса в большом городе". Что именно мы увидим в новом шоу пока неизвестно, но то, что в этом проекте появятся всеми любимые актеры - это точно.
Несколько дней назад HBO Max опубликовал новое промовидео долгожданного мини-сериала. В коротком ролике рассказ ведется от имени Сары Джессики Паркер, сыгравшей в сериале роль Кэрри Брэдшоу. Актриса немного рассказала о съемках и показала, что происходит за кадром. В конце видео Сара сообщила, что релиз шоу состоится в декабре 2021 года. Но вот точную дату, к сожалению, пока не назвала.
Но судя по последним кадрам папарацци, работа на съемочной площадке еще не закончена. Под прицел в этот раз попала Синтия Никсон, которая опять сыграет Миранду Хоббс. С актрисой также была и Карен Питтман. Эпизод снимали в Центальном парке и обе актрисы билы очень стильно одеты.
На Синтии была черная ассиметричная юбка, водолазка цвета тыквы и серая куртка. Завершили образ сумка, замшевые сапоги и коричневый рюкзак. Карен была одета не менее стильно, ведь на ней был оранжевый костюм, клетчатая жилетка и бабуши и декором.
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