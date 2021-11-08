Съемки продолжаются: Кэрри и Мистер Биг покатались на карете по Нью-Йорку

Кэрри и Мистер Биг снова вместе были запечатлены на съемках продолжения сериала "Секс в большом городе", который получил название And Just Like That... ("И просто так…").

Главную героиню Кэрри Брэдшоу играет Сара Джессика Паркер, а ее экранного мужа - Мистера Бига - играет 66-летний актер Крис Нот. Пару вместе запечатлели во время прогулки на карете в парке Мэдисон-сквер в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

Похоже, в этот день снимали какую-то романтическую сцену: Сара Джессика была одета в красивое пышное платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta и светлый кружевной короткий жакет. Обута актрисы в серебристые босоножки на высоких каблуках, ее длинные волосы накручены кудрями, а на лице был макияж. Крис Нот был одет в элегантный синий костюм. Пара мило беседовала, пока ехала в карете, а также прогуливалась по улице, держась за руки.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Getty Images

Также героиню Паркер сфотографировали в легком белом платье, белом пальто и черных туфлях с серебристыми носами во время прогулки по утреннему Нью-Йорку. В руках у актрисы была вместительная черная сумка с металлическими заклепками. Волосы также кудрявые и распущенные, на лице дневной макияж, а в ушах – серьги-гвоздики.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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