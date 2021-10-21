Съемки "Секса в большом городе" продолжаются: три новых лука Кэрри Брэдшоу и сцена с поцелуем

В Нью-Йорке продолжаются съемки новых эпизодов сериала And Just Like That.

Сериал станет продолжением любимого шоу "Секс в большом городе", и хоть премьера не за горами, съемки все еще продолжаются. А главные герои часто попадают под прицел папарацци.

Вчера фотографы запечатлели Сару Джессику Паркер. 56-летняя актриса появилась на съемочной площадке в трех разных образах. Один из них похож на индийский национальный костюм, состоящий из короткого топа с длинными рукавами и вышивкой в сочетании с яркой, пышной юбкой. В руках у Паркер синяя плетеная сумка, которая также расшита бисером и камнями. Волосы заплетены в тугую косу, в них вплетены цветы, в ушах – цветные серьги, а на шее - цепочка с кулоном.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Также Сару запечатлели в розовом платье-миди с принтом виши, в синей олимпийке и высоких розовых перчатках. На голове у нее был цветастый платок, в руке актриса держала сигарету и с кем-то болтала по телефону. Образ несколько обескураживает, интересно будет увидеть, для какого эпизода героине Кэрри Брэдшоу стилисты подобрали такой лук.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Также публику ждет немного романтики. И, похоже, в продолжении сериала у Сары будет совсем другой любовник, а с "Мистером Бигом" они разведутся. На съемках Сару запечатлели после свидания с неким мужчиной, герой которого ранее не появлялся в сериале, его играет актер Джон Тенни. Он провожал Кэрри домой и на прощание поцеловал ее. Одета Сара в этот день была в макси-юбку и розовый жакет.

Сара Джессика Паркер и Джон Тенни / Getty Images

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