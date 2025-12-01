Семья на Барбадосе: Рианна показала редкие фото со своими детьми

Рианна с сыном / © Associated Press

37-летняя барбадосская певица Рианна недавно стало мамой в третий раз — у нее и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky, родилась дочь, которую они назвали Роки. Также они воспитывают еще двух старших сыновей — трехлетнего RZA и двухлетнего Риота.

Фото своих детей Рианна показывает редко, однако в честь праздника — Дня независимости Барбадоса — сделала исключение. В своем Instagram она показала серию семейных архивным фото, сделанных у себя на родине. «Барбадос, я люблю тебя!» — написала она.

Рианна с детьми / © Инстаграм Рианны

Рианна с сыном и возлюбленным / © Инстаграм Рианны

На фото звезда запечатлена со своими двумя детьми во время третьей беременности, а также со страшим сыном и возлюбленным.

На одном из снимков беременная Рианна позировала в зеленом бикини.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Ранее, напомним, Рианна и A$AP Rocky впервые после рождения третьего ребенка вышли вместе в свет. Они появились на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards, организованной Советом модельеров Америки в Американском музее естественной истории.