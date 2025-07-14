Семья на отдыхе: Рози Хантингтон-Уайтли показала милые фото с возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом и их двумя детьми

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в своем Instagram серией фото из отпуска в Позитано, Италия. На отдых она отправилась вместе с возлюбленным — 57-летним актером Джейсоном Стэтхэмом, и их двумя детьми — 8-летним сыном Джеком Оскаром и трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На фото семья позировала во время прогулок по Позитано, а также отдыха на яхте. Судя по фото, они весело провели время.

Джейсон Стэтхэм с детьми / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм и их дети / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дети Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

В свою очередь Джейсон тоже опубликовал фото с детьми и возлюбленной.

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Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм и их дети / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с детьми / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с сыном / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с детьми / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На некоторых снимках он запечатлел Рози в бикини загорающей на борту яхты.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

К слову, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала, как провела время с дочерью в Париже.