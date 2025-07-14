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- Шоу-бизнес
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Семья на отдыхе: Рози Хантингтон-Уайтли показала милые фото с возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом и их двумя детьми
Семья отдыхает на море в Италии, которая в этом году пользуется большом популярностью среди селебрити.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в своем Instagram серией фото из отпуска в Позитано, Италия. На отдых она отправилась вместе с возлюбленным — 57-летним актером Джейсоном Стэтхэмом, и их двумя детьми — 8-летним сыном Джеком Оскаром и трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс.
На фото семья позировала во время прогулок по Позитано, а также отдыха на яхте. Судя по фото, они весело провели время.
В свою очередь Джейсон тоже опубликовал фото с детьми и возлюбленной.
На некоторых снимках он запечатлел Рози в бикини загорающей на борту яхты.
К слову, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала, как провела время с дочерью в Париже.