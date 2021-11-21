Семья пришла поздравить: Сальма Хайек получила звезду на "Аллее славы"

Сальма Хайек получила именную звезду на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе.

Церемония вручения звезды состоялась еще 19 ноября в Лос-Анджелесе. Поддержать и поздравить Сальму в этот торжественный момент вместе с ней приехали ее муж Франсуа-Анри Пино и их общая дочь Валентина Пино.

Сальма Хайек / Getty Images

55-летняя Сальма надела на церемонию черное платье с пышной юбкой и откровенным декольте с вышивкой, поверх наряда у нее был одет короткий жакет. Аутфит дополняли сатиновые туфли на платформе и каблуках, светлый маникюр, большой перстень с камнем на пальце, а также насыщенный макияж на лице.

Ее дочь Валентина была в черном мини-платье с меховой отделкой и удлиненном блейзере, а обула девушка кожаные сапоги-ботфорты на каблуках. Волосы ее были распущены и слегка накручены, а на лице был макияж. Муж Сальмы - Франсуа-Анри Пино – надел черный костюм, белую рубашку и темно-синий галстук.

Сальма Хайек с мужем и дочерью / Getty Images

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