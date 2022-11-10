Семья снова вместе: Сильвестр Сталлоне с женой и детьми посетил премьеру сериала

Известный актер вышел в свет, чтобы презентовать сериал со своим участием.

После информации о разводе голливудского актера Сильвестра Сталлоне и его супруги Дженнифер Флавин, которые пробыли в браке 25 лет, пара решила уладить свои споры и конфликты мирно. Доказательство тому - совместные выходы супругов на публику с дочерьми, которых у них трое.

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками / Фото: Associated Press

Хотя, возможно, вся эта история с разводом была просто пиар-ходом, чтобы подогреть интерес к личности 76-летнего актера перед выходом нового сериала с его участием "Король Талсы".

Премьерный показ этого криминального сериала состоялась 9 ноября в Нью-Йорке. На мероприятие Сталлоне пришел вместе с женой Дженнифер Флавин и двумя дочерьми - Сикстин и Софией.

Сильвестр Сталлоне с женой / Фото: Associated Press

Они все фотографировались вместе, много улыбались. На Сильвестре Сталлоне был клетчатый костюм, черная рубашка и галстук. Дженнифер же надела узкие брюки, галстук и белую блузу.

Сикстин и Софией же надели стильные вечерние платья, которые дополнили черными туфлями-лодочками, макияжем и укладками.

Сикстин и София Сталлоне, Дженнифер Флавин / Фото: Getty Images

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