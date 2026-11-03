Серебристая бахрома и эффектный вырез: Лили Рейнхарт в необычном образе на церемонии CFDA Awards 2026

Лили Рейнхарт / © Associated Press

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Наряд Лили Рейнхарт был от бренда Monse из коллекции весна-лето 2027 года. Платье телесного оттенка имело фасон без бретелек и асимметричный подол. Наряд был полностью расшит пайетками разных видов — в верхней части маленькими классическими, а от бедер почти до самого пола спускались металлические серебристые бахромы из серебристых пайеток.

Асимметричный крой платья предполагал, что одна сторона драматично спускалась до пола, тогда как другая обнажала бедро актрисы. Благодаря этому во время позирования перед фотографами одна её нога была полностью обнажена, и можно было лучше рассмотреть золотистые босоножки от Aquazzura с камнями. Босоножки также имели тонкие ремешки, украшенные блестящими деталями, которые гармонично продолжали сияющую стилистику платья. Также Лили выбрала изящное бриллиантовое колье и несколько колец.

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Лили Рейнхарт / © Associated Press

Кроме того, Лил распустила волосы, уложив их мягкими свободными волнами с пробором посередине. Макияж девушки был довольно сдержанным: слегка подчёркнутые глаза, розовые румяна и помада приглушённого оттенка. Благодаря этому главным акцентом оставалось платье, переливающееся на свету. За создание ансамбля отвечал стилист актрисы Иб Абдель Нассер, который также ответственен за недавние громкие образы звезды для промокампании фильма «Гипотеза любви».

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