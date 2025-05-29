Серебряное платье vs бархатное с баской: битва образов Аны де Армас на премьерах фильма "Балерина"

Ана де Армас

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В украинский прокат 4 июня выходит спин-офф франшизы о непобедимом ассасине «Джон Уик» - «Балерина» . Премьерные показы криминального экшена прошли уже в Лондоне и Берлине.

Главную роль в криминальном экшене сыграла очаровательная Ана де Армас («007: не время умирать», «Блондинка», «Достать ножи»).

Ана де Армас / © Associated Press

Накануне украинской премьеры «Балерины» предлагаем рассмотреть эффектные образы актрисы, в которых она появлялась на прошедших показах.

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На премьере фильма в Лондоне Ана сияла в гламурном серебряном платье приталенного силуэта, украшенном пайетками и бисером, от бренда Louis Vuitton. Наряд имел тонкие бретельки, каплевидный вырез и прекрасно подчеркнул стройную фигуру де Армас.

Ана де Армас / © Associated Press

Актриса сделала укладку с мягкими локонами, макияж с красной помадой и завершила лук лаконичными украшениями.

На премьерном показе в Берлине Ана предстала в элегантном бархатном черном платье макси с баской от Louis Vuitton, сшитое для нее под заказ. Главный акцент в ее образе был на глубоком V-образном вырезе.

Ана де Армас / © Getty Images

У де Армас была элегантная прическа с выпущенными спереди прядями, нежный макияж и бриллиантовые украшения.

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О фильме:

В центре сюжета ленты — хрупкая балерина Ева Макарро, которую жажда мести превращает в профессионального убийцу. Выполняя задачи от своего директора (Анжелика Хьюстон), Ева узнает тайну убийства своего отца. На пути мести она встречается с самим Джоном Уиком (Киану Ривз). В фильме сочетались безудержная энергия боевика и утонченная эстетика балетного искусства, открывая новую, неожиданную страницу вселенной Джона Уика.

В криминальном экшене также появится: британский актер и обладатель «Золотого Глобуса» Иэн Макшейн («Дедвуд», франшиза «Джон Уик», «Сексуальная бестия»), Норман Ридус (сериал «Ходячие мертвецы») и оскароносная актриса Анжелика Хьюстон («Джон Уик 3», «Семейка Адамсов», «Французский вестник»).

Режиссером фильма стал Лен Вайзман, известный своей работой над фильмами франшизы «Джон Уик». Кроме того, он работал над фильмами серии «Другой мир», «Крепкий орешек 4.0» и «Вспомнить все». «Балеина» основана на сценарии Шея Геттена, создавшего увлекательную историю, наполненную интригами и напряженными моментами.

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Фильм адаптирован для людей с нарушением слуха и с нарушением зрения.