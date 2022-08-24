Серена Уильямс опубликовала фото с Меган Маркл, сделанное в день записи подкаста

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс опубликовала в своем блоге в Instagram фото со своей дочерью Олимпией и подругой Меган Маркл.

Серена стала первой гостьей подкаста Меган на платформе Spotify. О чем говорили две знаменитости, мы вам рассказывали ранее. Теперь хотим поделиться снимком, который теннисистка опубликовала в соцсети.

На фото Серена держит на руках 5-летнюю Алексис Олимпию, а рядом с ними стоит герцогиня Сассекская, одетая в комбинезон из денима и набросив на плечи светлое пальто.

"Мне нравилось обсуждать так много важных тем с моей дорогой подругой Меган, став ее первым гостем на #archetypes для @spotify! Он уже вышел, и его стоит послушать, особенно если вы амбициозны ❤️", - написала в подписи к фото Серена.

Напомним, ранее мы писали, что Серена Уильямс рассказала, что ее сильно утомило во время подготовки к свадьбе Меган Маркл.

Меган Маркл и Серена Уильямс / Фото: Getty Images

Читайте также: