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- Шоу-бизнес
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Серена Уильямс снова вышла на корт и поразила всех своим гламурным маникюром
Легендарная теннисистка вновь продемонстрировала своё мастерство, а также любовь к гламуру.
Серена Уильямс грандиозно вернулась на Уимблдон, выйдя на корт против 20-летней австралийской теннисистки Майи Джойнт в одиночном разряде. На трибунах это знаменательное событие наблюдали её муж Алексис Оганян и две их дочери — 8-летняя Олимпия и 2-летняя Адира. Также на трибунах присутствовала сестра Серены — ещё одна титулованная теннисистка Винус Уильямс.
Серена продемонстрировала на корте наряд от Nike, который включал топ и короткую юбку с перфорацией. Также она дополнила образ белыми носками, кроссовками и другими аксессуарами, в частности — дорогими часами.
Но больше всего впечатлил маникюр Серены, ведь она покрасила ногти в серебристый цвет и украсила их стразами и камнями.
Она также хвасталась своим обручальным кольцом с большим бриллиантом овальной огранки весом 17 карат, стоимость которого оценивается в 3 миллиона долларов.