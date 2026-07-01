Серена Уильямс снова вышла на корт и поразила всех своим гламурным маникюром

Серена Уильямс / © Associated Press

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Серена Уильямс грандиозно вернулась на Уимблдон, выйдя на корт против 20-летней австралийской теннисистки Майи Джойнт в одиночном разряде. На трибунах это знаменательное событие наблюдали её муж Алексис Оганян и две их дочери — 8-летняя Олимпия и 2-летняя Адира. Также на трибунах присутствовала сестра Серены — ещё одна титулованная теннисистка Винус Уильямс.

Серена Уильямс / © Associated Press

Серена продемонстрировала на корте наряд от Nike, который включал топ и короткую юбку с перфорацией. Также она дополнила образ белыми носками, кроссовками и другими аксессуарами, в частности — дорогими часами.

Но больше всего впечатлил маникюр Серены, ведь она покрасила ногти в серебристый цвет и украсила их стразами и камнями.

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Серена Уильямс / © Associated Press

Она также хвасталась своим обручальным кольцом с большим бриллиантом овальной огранки весом 17 карат, стоимость которого оценивается в 3 миллиона долларов.

Серена Уильямс / © Associated Press

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