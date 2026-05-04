Серена Уильямс в красном платье со смелым разрезом сходила на вечеринку Анны Винтур
44-летняя экс-теннисистка выбрала для своего выхода в свет гламурный наряд с пайетками, в котором привлекала внимание.
Серена Уильямс попала в объективы папарацци, когда приехала на вечеринку Анны Винтур, которую она устроила накануне Met Gala в Нью-Йорке.
Легенда тенниса выбрала для такого события гламурное красное платье, расшитое пайетками, от бренда LaQuan Smith. Наряд имел вырез на спине и смелый разрез до бедра, через который она продемонстрировала подтянутые ноги.
Аутфит Серена дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках от Christian Louboutin. Экс-теннисистка похвасталась новой прической — она покрасилась в более светлый блонд. У нее была красивая укладка с локонами, макияж с нюдовой помадой и коричневым контуром, а также блестящий маникюр с декором.
Напомним, Серена Уильямс на гала-вечер Baby2Baby 2025 в Голливуде надела элегантное черное платье в пол с белым лифом-рукавами с драпировкой от Pamela Roland.