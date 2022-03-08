Сергей Бабкин зачитал стих, посвященный ЗСУ, из убежища

Из-за постоянный обстрелов российскими оккупантами Харькова певец Сергей Бабкин и его семья вынуждены были выехать из родного города.
Артист поделился с поклонниками коротким роликом, в котором он сидит в убежище и читает стих, посвященный Вооруженным силам Украины.
"Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своєму житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви – спокій душі, ви – світло вночі,
ви – гордість людей України.
І в кожного з вас на цьому плечі,
божий янгол тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили".
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