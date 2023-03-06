Очки в форме сердца и джинсовое пальто: модель Джулия Фокс под прицелом фотографов

Джулия Фокс - в этом месяце одна из главных звезд стритстайла, поскольку во время Недель моды в Париже и Милане модель продемонстрировала несколько действительно эпатажных нарядов. Девушку фотографировали в кожаных трусах, эффектных мини-юбках и даже в полностью прозрачных платьях, которые ничего не прикрывали на ее теле. Однако в один из вечеров в Париже она появилась на улице в луке от бренда Vivienne Westwood.

На модели было джинсовое пальто в модном фасоне, напоминающем стиль 70-х. У наряда было глубокое декольте, длинные рукава, и обшито оно было бахромой.

Образ Фокс дополнила квадратной коричневой сумкой и сапогами на огромных платформах. Завершали образ очки, линзы в которых были в форме сердец, а также макияж с коричневой помадой на губах.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В точно таких же сапогах Фокс появилась на показе бренда Vivienne Westwood, но тогда на ней было черное виниловое платье, а на лицо она надела металлическое украшение.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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