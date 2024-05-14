Сестра Джорджины Родригес показала, как они выглядели в детстве

Оказывается, девушка Криштиану Роналду в детстве занималась балетом.
Ивана Родригес – старшая сестра 30-летней модели и инфлуэнсера Джорджины Родригес – опубликовала снимок, на котором они запечатлены в детстве.
На фото девочки позируют в белых топах и лосинах, а также в прозрачных зеленых юбках. Как оказалось, сестры Родригес раньше увлекались балетом.
А так девушки выглядят сейчас. Ивана тоже ведет свой блог в Instagram, имеет более 800 тысяч фолловеров. Девушка воспитывает дочь Деву, которую родила в ноябре 2021 года, а также сейчас находится в ожидании своего второго ребенка.
Напомним, ранее Джорджина Родригес снялась для арабского глянца в образе восточной принцессы. На страницах глянца она появилась в образах современной восточной принцессы: в закрытых, но эффектных платьях, которые дополнила роскошными украшениями от известного ювелирного бренда Pasquale Bruni.
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