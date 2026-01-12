Сестры Дакота и Эль Фэннинг пришли на "Золотой глобус" в гламурных платьях от известных брендов

Дакота и Эль Фэннинг / © Instagram Эль Фэннинг

Для обеих девушек это был по-особенному волшебный вечер, ведь Эль получила номинацию на церемонии, а Дакота вышла на сцену, чтобы вручить награду. Для красной дорожки сестры выбрали изысканные гламурные платья, которые сияли благодаря декору. И хотя образы обеих Фэнниг были кардинально разными, сестры все равно были очень похожими и казались близняшками.

Младшая из сестер — Эль выбрала серебристо-голубое платье от Gucci выполненное из уникальных маленьких пайеток в виде цветов, которое идеально подчеркивало ее роскошную фигуру. Также у наряда было глубокое декольте и прозрачные бретельки. Шика образу добавляли украшения Cartier, в частности массивное колье с бриллиантами.

Эль Фэннинг / © Associated Press

А вот старшая Дакота пришла в классическом корсетном платье от Vivienne Westwood со стразами и драпировкой. Платье также дополняла одна бретелька и разрез на юбке. Дакота дополнила образ украшениями от Fred Leighton.

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Кстати, скоро сестры вместе сыграют главные роли в фильме по мотивам бестселлера Кристин Ханны «Соловей», где также будут сестрами. История будет рассказывать историю жизни и борьбы двух сестер во Франции во время Второй мировой войны.

«Она пообещала мне, что не будет командовать мной», — сказала Эль. «Это то, что она пообещала… старшая сестра. Ты не можешь! Ты должна относиться ко мне как к коллеге-актрисе».