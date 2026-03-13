Сестры Фэннинг появились вместе на публике: редкий совместный выход актрис привлек внимание

Сестры Фэнниг / © Getty Images

Сестры Фэнниг появились вместе на публике, ведь посетили премьеру фильма «У Марго проблемы с деньгами», которая состоялась во время кинофестиваля South by Southwest в США.

В этом фильме сыграла лишь младшая из сестер — Эль, а Дакота пришла ее поддержать на мероприятии. Эль выбрала для премьеры красное платье от бренда Coach из коллекции осень-зима 2026 сдержанного фасона и с рукавами. Платье также украшали стразы и бант на плече.

Эль Фэннинг / © Associated Press

А вот Дакота пришла в белом платье-пальто Dior, которое дополнила широким черным поясом с золотой пряжкой. Также актриса обула черные сапоги.

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Кстати, скоро сестры вместе сыграют главные роли в фильме по мотивам бестселлера Кристин Генны «Соловей», где также будут сестрами. Фильм будет рассказывать историю жизни и борьбы двух сестер во Франции во время Второй мировой войны.