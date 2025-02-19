Сестры-модели в объективах папарацци: одна – в ромпере с пышным декольте, другая – в прозрачном платье

Американские модели Нейдер в пикантных аутфитах собрались на вечеринку.

В объективаы папарацци в Лос-Анджелесе попали американские сестры-модели Брукс и Сара Джейн Нейдер. Девушки в соблазнительных образах total black шли на вечеринку.

На Брукс был ромпер с декольте, из которого чуть не выпала ее пышная сексуальная грудь. Сверху девушка одела эко-шубу и обула полупрозрачные слингбэки на шпильках.

Брукс и Сара Джейн Нейдеры / Фото: Getty Images

Сара была одета в платье макси с обнаженными плечами, которое просвечивалось, и она засветила стринги. Лук модель дополнила бордовыми лакированными туфлями и черной кожаной сумкой.

У сестер были аккуратные укладки, нежные макияжи и серьги-кольца в ушах.

Напомним, Брукс Нейдер на бьюти-презентацию в Остине пришла в белом длинном платье с американской проймом и высокой горловиной. Юбка наряда была с перфорацией, поэтому красавица поблескивала перед публикой белыми трусами.

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