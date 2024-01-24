Сестры Завальские на премьере фильма: Анна в малиновом кардигане, Ангелина – в платье с обнаженными плечами

Сестры Анна и Ангелина Завальски из группы The Alibi Sisters посетили премьеру биографической драмы "Голда" с Хелен Миррен в главной роли, которая состоялась в национальном центре "Украинский Дом" в Киеве.

Артистки появились на ивенте в ярких образах. Анна была одета в кардиган в рубчик малинового цвета с V-образным вырезом и черную плиссированную юбку. Свой лук она дополнила зеленой сумочкой через плечо, жемчужным ожерельем, цепочкой с подвеской и макияжем с акцентом на черных стрелках. Анна пришла в сопровождении своего супруга Дмитрия Саратского.

Анна Завальская с мужем

Ангелина выбрала для своего появления трикотажное платье оттенка пыльной розы с американской проймой, сверху которого надела кофту такого же цвета, обнажив плечи. Артистка сделала прическу с локонами, макияж с черными стрелками, красный маникюр и завершила лук длинными серьгами.

Анна и Ангелина Завальские

О фильме:

1973 год. "Война судного дня" в разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль, надеясь вернуть себе утраченные территории. Разрешить этот конфликт должен Голда Меир – первая женщина на посту премьер-министра Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом "железной леди" Голда прячет один мрачный секрет.

В украинский прокат фильм "Голда" выйдет 25 января, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста.

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