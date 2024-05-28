Сейчас в тренде: Клаудия Шиффер носит обувь, которую купила еще в 90-х

Супермодель похвасталась винтажной парой обуви.
53-летняя немецкая супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – показала в Instagram свой летний лук и рассказала о нем интересные подробности.
Она позировала для фото в голубых прямых джинсах, белой футболке с принтом и с желтой сумкой Chanel на плече. Образ модели дополняли большие солнцезащитные очки в белой оправе и серебристые балетки Chanel, купленные ею, как оказалось, еще в 1990-х годах.
"Неофициальное начало лета. Я снова начала носить свои винтажные балетки @chanelofficial из 90-х", - подписала фото Клаудия.
К слову, балетки снова возвращаются в моду и в этом сезоне будут в тренде.
Напомним, ранее Клаудия Шиффер показала архивное фото, на котором позировала в бикини и в компании коллеги – датчанки Хелены Кристенсен.
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