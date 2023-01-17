Сфотографировалась с победительницей: Виктория Апанасенко показала милое фото с "Мисс Вселенная-2022"

Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", 28-летняя Виктория Апанасенко, поделилась в Instagram новым фото, на котором позировала вместе с Р'Бонни Габриэль, которая стала победительницей в конкурсе.

Девушки позировали рядом на фоне ночного города. На Виктории был элегантный голубой костюм с брюками и жакетом, а также белая футболка. Волосы украинка собрала в высокий хвост, сделала красивый макияж со стрелками, а также добавила немного гламура образу с помощью сережек с камнями. Р'Бонни выбрала черную кофту, юбку, а также яркую шубу из искусственного меха. Волосы модель уложила в крупные локоны.

В подписи к фото Виктория поздравила коллегу с победой.

"Поздравляю Р'Бонни очень горжусь тобой!" - написала девушка. "Спасибо любимая. Ты звезда", - ответила Р'Бонни в комментарии.

Фото: instagram.com/crystal.viktoria

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