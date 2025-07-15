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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Сфотографировалась в леопардовом бикини: Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом и плоским животом

Звезда реалити и бизнесвумен наслаждается отдыхом в солнечной Греции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер опубликовала в Instagram пикантное фото из отпуска в Греции.

Красавица взбудоражила воображение фолловеров снимком, на котором она томно позировала в бикини с леопардовым принтом из будущей коллекции купальников Khy x Frankies. Одной рукой Джен оттянула лямку стрингов, что придало ее луку сексуальности.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Звезда реалити похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным пышным бюстом. Она выглядела очень красиво.

Напомним, Кайли Дженнер в винтажном наряде с принтом polka dot от Ralph Lauren прогулялась по Тоскане.

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