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- Шоу-бизнес
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Сфотографировалась в леопардовом бикини: Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом и плоским животом
Звезда реалити и бизнесвумен наслаждается отдыхом в солнечной Греции.
Кайли Дженнер опубликовала в Instagram пикантное фото из отпуска в Греции.
Красавица взбудоражила воображение фолловеров снимком, на котором она томно позировала в бикини с леопардовым принтом из будущей коллекции купальников Khy x Frankies. Одной рукой Джен оттянула лямку стрингов, что придало ее луку сексуальности.
Звезда реалити похвасталась стройной фигурой, плоским животом и соблазнительным пышным бюстом. Она выглядела очень красиво.
Напомним, Кайли Дженнер в винтажном наряде с принтом polka dot от Ralph Lauren прогулялась по Тоскане.