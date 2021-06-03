Шакира показала, как качает ягодицы на тренировке

44-летняя певица находится в потрясающей физической форме.

Шакира опубликовала на своей странице в Instagram короткий ролик и показала, как качает ягодицы, стоя на специальном пуфе и поднимая ногу вверх и в сторону. Одета певица в белую футболку и лосины, а к ее ноге прикреплен утяжелитель, а кудрявые волосы распущены.

"The Kaiser - @theannakaiser заставляет меня работать, пока у меня не отвалится нога!" - написала в подписи под фото звезда.

Также Шакира опубликовала и фото со своим тренером, которая в коротком топе и обтягивающих лосинах хвастается своей фигурой.

"Не могу поверить, что у этой девочки родился ребенок несколько месяцев назад!" - так подписала совместный снимок Шакира.

У самой Шакиры, напомним, подрастает двое сыновей: старший Милан, ему 8 лет, и младший Саша, ему 6 лет. Их отцом является возлюбленный певицы, испанский футболист Жерар Пике.

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