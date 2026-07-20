Шакира ярко выступила на чемпионате мира по футболу в платье от Roberto Cavalli

Шакира / © Getty Images

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Во время 11-минутного выступления на стадионе New York New Jersey Stadium особенно ярким стал момент с выступлением Шакиры.

Шакира / © Getty Images

Певица появилась на поле в розово-жёлтом платье от Roberto Cavalli, выполненном в оригинальном дизайне. Наряд звезды имел галтер, вырезы по бокам, а также шнуровку на декольте. Юбка платья же была украшена бахромой — из множества тонких полосок ткани, которые создавали объем и роскошно колыхались во время выступления певицы.

Шакира / © Getty Images

Кроме того, наряд Шакиры был украшен роскошно сверкающими стразами и блестками.

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Напомним, что на чемпионате мира победила Испания. Поддержать сборную своей страны в США в полном составе прилетела королевская семья — король Филипп, королева Летиция и две их дочери Леонор и София.

Королевская семья со сборной Испании / © Getty Images

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