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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Шакира ярко выступила на чемпионате мира по футболу в платье от Roberto Cavalli

В воскресенье, 19 июля, в перерыве финала Чемпионата мира собрался поистине звездный состав, в который вошли Шакира, Мадонна, BTS и Джастин Бибер.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Шакира

Шакира / © Getty Images

Во время 11-минутного выступления на стадионе New York New Jersey Stadium особенно ярким стал момент с выступлением Шакиры.

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Певица появилась на поле в розово-жёлтом платье от Roberto Cavalli, выполненном в оригинальном дизайне. Наряд звезды имел галтер, вырезы по бокам, а также шнуровку на декольте. Юбка платья же была украшена бахромой — из множества тонких полосок ткани, которые создавали объем и роскошно колыхались во время выступления певицы.

Шакира / © Getty Images

Шакира / © Getty Images

Кроме того, наряд Шакиры был украшен роскошно сверкающими стразами и блестками.

Напомним, что на чемпионате мира победила Испания. Поддержать сборную своей страны в США в полном составе прилетела королевская семья — король Филипп, королева Летиция и две их дочери Леонор и София.

Королевская семья со сборной Испании / © Getty Images

Королевская семья со сборной Испании / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
29
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