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Шакира ярко выступила на чемпионате мира по футболу в платье от Roberto Cavalli
В воскресенье, 19 июля, в перерыве финала Чемпионата мира собрался поистине звездный состав, в который вошли Шакира, Мадонна, BTS и Джастин Бибер.
Во время 11-минутного выступления на стадионе New York New Jersey Stadium особенно ярким стал момент с выступлением Шакиры.
Певица появилась на поле в розово-жёлтом платье от Roberto Cavalli, выполненном в оригинальном дизайне. Наряд звезды имел галтер, вырезы по бокам, а также шнуровку на декольте. Юбка платья же была украшена бахромой — из множества тонких полосок ткани, которые создавали объем и роскошно колыхались во время выступления певицы.
Кроме того, наряд Шакиры был украшен роскошно сверкающими стразами и блестками.
Напомним, что на чемпионате мира победила Испания. Поддержать сборную своей страны в США в полном составе прилетела королевская семья — король Филипп, королева Летиция и две их дочери Леонор и София.